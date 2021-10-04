Stefan Kuntz'dan Ferdi Kadıoğlu gafı!

04 Ekim 2021 Pazartesi, 15:25

(A) Milli Takım'ın Alman teknik direktörü Stefan Kuntz, Fenerbahçe'nin Hollanda kökenli oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun çifte vatandaşlığı konusunda gaf yaptı.

Kuntz, çifte vatandaşlığı olan Ferdi Kadıoğlu ilginç bir yorum yaparak, "Önce Türk vatandaşlığı için başvursun" dedi.



Hollanda U 21 takımında forma giyen Ferdi'nin (A) milli takım için FIFA nezdinde başvuru yapması gerekiyor. Ferdi Kadıoğlu, şu an Fenerbahçe'de Türkiye ligi kuralları gereği mavi kart ile Türk statüsünde forma giyiyor."