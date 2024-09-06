Steven Bergwijn: "Koeman için oynamam!"
Hollandalı futbolcu Steven Bergwijn, Suudi Arabistan'a transferi nedeniyle kendisini eleştiren milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'a cevap verdi. Bergwijn, "Artık onun için oynamak istemiyorum" dedi.
Hollandalı futbolcu Steven Bergwijn, milli takım teknik direktörü Ronald Koeman'ın sözlerine cevap verdi.
Bergwijn, "Milli takım için oynamak her zaman bir onurdur ancak artık bu teknik direktör için oynamak istemiyorum." dedi.
Açıklamalarına devam eden Bergwijn, "Eğer kendini adamış bir antrenör olsaydı, önce beni arardı ama bunu televizyondan duymak zorunda kaldım. Daha önce birlikte harika anlar yaşamıştık. Bu yüzden bu açıklamaları bu kadar kolay yapması hayal kırıklığına uğrattı. Kendi oyuncularınıza böyle davranamazsınız. Böyle devam ederse tüm güveninirliğini kaybedecek." sözlerini sarf etti.
Hollandalı futbolcu, son olarak, "Bunun sportif bir karar olmadığını söylemesi beni rahatsız etti. Suudi Arabistan'daki rekabet, Hollanda'dan daha iyi. Orada hangi üst düzey oyuncuların oynadığına bakın. Kante bir yıldır orada oynuyor ve EURO2024'te Hollanda'ya karşı en iyi oyuncuydu. Manchester City'den Al Nassr'a giden Laporta, İspanya ile Avrupa Şampiyonu oldu." dedi.
Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koemand, Bergwijn'in Ajax'tan Al Ittihad'a transferi sonrası, "Steven Bergwijn, 26 yaşında Suudi Arabistan'a gitti. Bunun sportif hırsla ilgisi olmadığı çok açık. Bergwijn için Hollanda Milli Takımı defteri kapandı." demişti.
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