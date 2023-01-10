Steven Caulker'dan zehir zemberek itiraflar! 'Fenerbahçe beni küçük düşürdü...'

Yayınlanma: 10.01.2023 - 09:43

Güncelleme: 10.01.2023 - 09:43

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ten ayrılan Steven Caulker suskunluğunu bozdu. 31 yaşındaki stoper, Fenerbahçe'de geçirdiği günleri İngiliz basınına anlattı. The Sun'a konuşan Caulker'ın itirafları dikkat çekti.

Steven Caulker

Steven Caulker, "Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra teknik direktör değişti. Vitor Pereira ilk günden beni istemediğine karar verdi. Kiralık gönderilmeden önce beni hep küçük düşürdü. Süreç sancılıydı. Fenerbahçe'ye gittiğim için kendime hep kızdım" açıklamasını yaptı.

Fatih Karagümrük'e imza attığı için pişman olduğunu dile getiren Steven Caulker, Türkiye'den ayrıldığı için mutlu olduğunu belirtti.

İngiltere'ye döndüğü için heyecanlı olduğunu açıklayan Caulker, "Korkuyor muyum? Evet biraz. 31 yaşındayım, işsizim, üzerimde bir sürü sorumluluk var. Son 15 yıldır çıktığım yolculuktan sonra, Allah'ın planladığı her şeyi başarmak için kendime güveniyorum" dedi.

ALANYASPOR'DAN FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLDU...

Tottenham altyapısında futbola başlayan Steven Caulker kariyerinde Yeovil Town, Bristol City, Swansea City, Cardiff, QPR, Liverpool ve Dundee formaları giydi.

Dundee'nin sözleşmesini feshettiği Steven Caulker, 2018-2019 sezonu devre arasında Alanyaspor'a imza attı. Caulker, Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti.

31 yaşındaki savunmacı, 2021-2022 sezonunda Alanyaspor'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'nin yolunu tuttu.

Vitor Pereira

FENERBAHÇE'DE HİÇ OYNAMADI!

Tecrübeli stoper, sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira'nın göreve gelmesinin ardından takımdan gönderildi. Sarı-lacivertliler, Caulker'ı Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ye bedelsiz olarak kiraladı. 31 yaşındaki savunmacı, Gaziantep FK formasını 27 maçta giydi.

Tecrübeli futbolcu bu süreçte 2 gol ve 2 asist üretti. Caulker sezonun sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye geri döndü.

Jorge Jesus

JESUS DA DENEDİ...

Fenerbahçe'de sezon başında göreve gelen Jorge Jesus, Steven Caulker'ı hazırlık maçlarında denedi ancak Jesus da Caulker'ı istemedi. Sarı-lacivertliler bunun üzerine Steven Caulker'ın sözleşmesini feshetme kararı aldı.

Andrea Pirlo

PIRLO DA İSTEMEDİ!

Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Caulker'ı Fatih Karagümrük kadrosuna dahil etti. 31 yaşındaki savunmacı, Fatih Karagümrük ile 7 maçta oynadı ve 1 gol attı. Andrea Pirlo'nun raporu sonrasında Steven Caulker'ın sözleşmesi feshedildi.