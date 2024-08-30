St.Gallen’e penaltılarla elenip Avrupa defterini kapattı

Yayınlanma: 30.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.08.2024 - 04:00

Trabzonspor'da büyük hüsran, Bordo-Mavililer ağustos ayında Avrupa defterini kapattı! Karadeniz ekibi, UEFA Konferans Ligi’nde deplasmanda golsüz berabere kaldığı St. Gallen’i konuk ettiği maçta penaltılarla elendi. 31. dakikada Schmidt’in golüyle 1-0 geriye düşen Trabzonspor, 52’de Enis Destan’la skoru 1-1 yaptı. 90 dakikası 1-1 biten maç uzatmalara gitti. 110. dakikada Trezeguet’nin frikiğinde top direkten döndü. Uzatmada da eşitlik bozulmayınca penaltılara geçildi. Bordo-Mavililer, Denswil, Trezeguet, Barisic ve Draguş’la golleri kaydetti. Skor 4-4 iken yeni transfer Savic’in penaltısında top üst direkten geri geldi. St. Gallen Ambrosius’la son penaltıyı gole çevirip 5-4 kazanarak Trabzonspor’u UEFA Konferans Ligi’nde grupların dışında bıraktı. Bordo-Mavili taraftarlar, Avrupa’ya veda sonrası uzun süre teknik direktör Abdullah Avcı için “İstifa” diye bağırıp tepki gösterdi.