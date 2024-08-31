Stuttgart, evinde uzatmalarda yıkıldı!

Yayınlanma: 31.08.2024 - 18:48

Güncelleme: 31.08.2024 - 18:48

Bundesliga 2. hafta maçında Stuttgart sahasında Mainz ile karşılaştı. Stuttgart Arena'da oynanan maç 3-3 sona erdi.

Stuttgart'ın golleri 8. dakikada Millot, 15. dakikada Leweling ve 88. dakikada Rieder kaydetti. Mainz'in golleri ise 43. dakikada penaltıdan Amiri, 61. dakikada Burkardt ve 90+4. dakikada Leitsch'den geldi.

Bu sonuçla birlikte ligde iki takımda henüz galibiyet alamadı. Mainz ligde 2 puana yükseldi. Stuttgart ise ilk puanını aldı.

Ligin bir sonraki haftasında Stuttgart, Mönchengladbach ile oynayacak. Mainz ise Werder Bremen'i konuk edecek.