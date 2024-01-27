Stuttgart şov yaptı, Leipzig'i beşledi!
Bundesliga 19. hafta maçında Stuttgart, konuk ettiği Leipzig'i 5-2 mağlup etti.
Bundesliga 19. hafta maçında Stuttgart ile Leipzig karşı karşıya geldi. MHP Arena'da oynanan maçı Stuttgart 5-2 kazandı.
Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada penaltıdan Enzo Millot, 30, 56 ve 75. dakikalarda Deniz Undav, 48. dakikada Jamie Leweling kaydetti. Leipzig'in golleri 32. dakikada Benjamin Sesko ile 55. dakikada Lois Openda'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte iki maçtır kazanamayan Stuttgart bu maçı kazanarak puanını 37 yaptı. Leipzig ise 33 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Stuttgart, Freiburg deplasmanına gidecek. Leipzig, sahasında Union Berlin'i ağırlayacak.
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