Cumhuriyet Gazetesi Logo
Stuttgart'tan Fenerbahçe maçı öncesi kayıp!

Stuttgart'tan Fenerbahçe maçı öncesi kayıp!

3.10.2025 09:14:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Stuttgart'tan Fenerbahçe maçı öncesi kayıp!

UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi Stuttgart, deplasmanda Basel'e 2-0 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. hafta maçında Stuttgart, Basel'e konuk oldu.

St. Jakob Park'ta oynanan mücadeleyi Basel 2-0'lık skorla kazandı.

Basel'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Albian Ajeti ile 84 dakikada Moritz Broschinski kaydetti.

36. dakikada Stuttgart'ın kazandığı penaltıda topun başına geçen Ermedin Demirovic, penaltıdan atışından yararlanamadı.

Bu sonucun ardından Stuttgart, 3 puanda kaldı. Basel puanını 3'e yükseltti.

UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki maçında Stuttgart, temsilcimiz Fenerbahçe'ye konuk olacak. Basel, Lyon deplasmanına gidecek.

İlgili Konular: #uefa avrupa ligi #Stuttgart #basel

İlgili Haberler

Kadıköy'de büyü zamanı! Kerem Potter attı Fenerbahçe kazandı!
Kadıköy'de büyü zamanı! Kerem Potter attı Fenerbahçe kazandı! UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe ile Nice karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Glasgow Rangers'a Avusturya'da büyük şok!
Glasgow Rangers'a Avusturya'da büyük şok! Glasgow Rangers, Sturm Graz deplasmanında 2-1 mağlup oldu ve UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puanla tanışamadı.
Nice maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber!
Nice maçı öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında kendi sahasında Nice'i konuk edecek Fenerbahçe, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın sakatlandığını açıkladı.