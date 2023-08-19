Stuttgart'tan muhteşem açılış!
Almanya Ligi'nin ilk haftasında Stuttgart, Bochum'u 5-0 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu.
Almanya Ligi'nde ilk hafta maçında Stuttgart ile Bochum karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi Stuttgart oldu.
Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 18 ve 77. dakikada Sehrou Guirassy, 38. dakikada Dan-Axel Zagadou, 60 ve 67. dakikada Silas Katompa Mvumpa kaydetti.
Sebastian Hoeness yönetimindeki Stuttgart bu galibiyetin ardından liderlik koltuğuna oturdu.
Almanya Ligi'nde gelecek hafta Stuttgart, Leipzig'e konuk olacak. Bochum, Borussia Dortmund'u ağırlayacak.
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