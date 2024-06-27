Su Sporları Festivali başlıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un organize ettiği “Su Sporları Festivali” başlıyor. 28-30 Haziran tarihleri arasında Maltepe ve Adalar’da düzenlenecek olan festivalde üç branşta yarışlar yapılacak. Spor severler yarışları yerinde izleyerek bu heyecana ortak olabilecekler.
Yaz aylarının dört gözle beklenen spor organizasyonlarından Su Sporları Festivali için geri sayım sona eriyor. İBB Spor İstanbul’un düzenleyeceği festivalde bu yıl su topu, yelken ve yüzme yarışları yapılacak. Tüm müsabakalar, ilgili federasyonun resmi hakemleri tarafından yönetilecek.
GELECEĞİN YILDIZLARI HAVUZDA
İBB Spor İstanbul Su Sporları Festivali’nin açılışı, 28 Haziran Cuma günü Adalar Su Sporları Kulübü’ndeki su topu maçlarıyla yapılacak. ENKA Spor Kulübü, Galatasaray Spor Kulübü, İTÜ GVO Spor Kulübü, ODTÜ Spor Kulübü ve Uludağ Olimpik Spor Kulübü’nün U12 takımları üç gün boyunca birbiriyle karşılaşacak. İlk iki sırayı alan takımlar, pazar günü şampiyonluk; diğer takımlar ise klasman derecesi için bir kez daha karşı karşıya gelecek.
MALTEPE VE BÜYÜKADA’DA KULAÇ ATILACAK
29 Haziran Cumartesi günü Maltepe Su Sporları Merkezi’nde 1.500 metre, Büyükada’da ise 2.500 metre yüzme yarışları yapılacak. 1.500 metre yarışına 50’si paralimpik olmak üzere 450, 2.500 metre yarışına ise 200 sporcu katılacak. 12 yaş üstü sporcuların katılabileceği yarışlarda derecelendirmeler hem genel hem de yaş gruplarına göre yapılacak.
YELKENDE FENERBAHÇE-GALATASARAY REKABETİ
İBB Spor İstanbul Su Sporları Festivali, yelkende Fenerbahçe Spor Kulübü ile Galatasaray Spor Kulübü’nün de ezeli rekabetine sahne olacak. Heybeliada Su Sporları Kulübü’ndeki yarışlara ayrıca Adalar Su Sporları Kulübü, Heybeliada Su Sporları Kulübü, İstanbul Yelken Kulübü ve Marmara Yelken Kulübü de katılacak.
İBB SPOR İSTANBUL SU SPORLARI FESTİVALİ TAKVİMİ
28 HAZİRAN CUMA
10.00-17.00 – Su Topu – Adalar Su Sporları Kulübü (Burgazada)
29 HAZİRAN CUMARTESİ
10.00-17.00 – Su Topu – Adalar Su Sporları Kulübü (Burgazada)
10.00-12.00 – Açık Su Yüzme Yarışı (1.500m) – Maltepe Orhangazi Şehir Parkı Mendirek İçi
12.00-17.00 – Yelken – Heybeliada Su Sporları Kulübü
30 HAZİRAN PAZAR
10.00-16.00 – Su Topu Finali – Adalar Su Sporları Kulübü (Burgazada)
10.00-12.00 – Açık Su Yüzme Yarışı (2.500 m) – Aya Nikola Plajı (Büyükada)
Burgazada - Adalar Su Sporları Kulübü: https://maps.app.goo.gl/tqxYMMAASZdqMLnC7
Büyükada - Aya Nikola Plajı: https://maps.app.goo.gl/hcFgM1pvv8CQWUg58
Heybeliada - Heybeliada Su Sporları Kulübü: https://maps.app.goo.gl/t8h1ZCeZNFGGrtCf9
Maltepe - Orhangazi Şehir Parkı Mendirek İçi: https://maps.app.goo.gl/BhLDLRN3E7tU1t4J8
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