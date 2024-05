Spor İstanbul Gelişim Ligi'nde şampiyonlar belli oldu

Yayınlanma: 27.05.2024 - 16:36

Güncelleme: 27.05.2024 - 16:37

İBB Spor İstanbul’un bu yıl ikinci, toplamda da dördüncüsünü yaptığı Gelişim Ligi Finali, İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde yapıldı. Finali profesyonel ve amatör spor kulüplerinden yetenek kâşifleri de takip etti.

Bin 15 çocuğun katılımıyla 11 branşta organize edilen ve adeta bir spor festivalini andıran Gelişim Ligi’nin cimnastik, su topu, karate, tekvando, badminton, tenis ve atletizm branşlarından şampiyonlar 14-22 Mayıs arasındaki etapta belli olmuştu.

401 sporcunun katıldığı futbol, basketbol, voleybol ve yüzmedeyse şampiyonlar Pazar günü belirlendi. Finali, yaklaşık 2 bin seyirci heyecanla takip etti.

“YOLU OLİMPİYATA ÇIKACAK YETENEKLERİ KEŞFETMENİN İLK KAPISI”

Finalin açılışında konuşan Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, Gelişim Ligi’nin 2020’de kurdukları Spor Okulları’ndan beslendiğini belirterek, “4 yılda tam 4 bin 861 sporcu Gelişim Grupları’na seçildi. Bunların 692’sini 97 profesyonel kulüp veya amatör kulüplere gönderdik” dedi.

Bu yıl üç final programı planladıklarını kaydeden Onur, “İlkini 4 Şubat’ta 775 sporcuyla yaptık ve bunların 17’si kulüplerin altyapısına seçildi. İkinci final, 14-22 Mayıs 2024 tarihleri arasındaki elemelerle başladı. 36 spor tesisimizden 11 farklı branştan tam bin 15 sporcu yarıştı. 4 Şubat’a göre sporcu sayımızı yüzde 31 artırdık” dedi.

İstanbul’un olimpiyat hedefine de değinen Onur, “İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun en önemli hedeflerinden biri de 2036 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nı İstanbul’a getirmek. Ve bu yolda çok önemli bir adım atıldı. Yarı olimpiyat sayılan ve yaklaşık 5 bin sporcunun katılacağı 2027 Avrupa Oyunları İstanbul’da yapılacak. Bu İstanbul için bir olimpiyat provası olacak. Çünkü İstanbul ilk defa birden fazla branşta aynı anda şampiyonalara ev sahipliği yapacak.

İşte Gelişim Ligi’miz bir yanıyla olimpiyatlara da hizmet ediyor. Araştırmalara göre her bin kişiden bir ulusal, her 10 bin kişiden bir uluslararası ve her 500 bin kişiden de bir olimpiyat sporcusu çıkıyor. Her yıl 100 bini aşkın genç sporcuya ulaşan Spor İstanbul’un Gelişim Ligi, belki yolu olimpiyata çıkacak olan yetenekleri de keşfetmenin ilk kapısı.

Evet, biz bugün burada, aramızda geleceğin olimpiyat sporcuları da olduğuna yürekten inanıyoruz” diye konuştu.

“2036 OLİMPİYATLARI İÇİN HAZIRIZ”

Onur’un ardından konuşma yapan İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk de İBB’nin son 5 yılda 17 tesis daha açtığını vurgulayarak, “Tesis sayısını 72’ye çıkardık. Bu tesislerde 36 branşta haftanın yedi günü halkımıza spor yapma olanağı sunuyoruz” dedi.

İBB’nin spor yatırımlarının halkı spora teşvik eden proje ve girişimlerinin en üst noktasında olimpik kent olma hayalinin yattığını söyleyen Öztürk, şöyle devam etti: “Biliyorsunuz, İstanbul 2027 Avrupa Oyunları’nı aldı. Bu çok önemli etkinliğin olimpik kent olma hayalimizin ilk adımı olacağına inanıyoruz. Arkasından 2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Konferans Ligi finallerinin de İstanbul’da oynanacağının kesinleşmesiyle bu inancımız bir kez daha perçinlendi. Bu gücümüzü, yeteneklerimizi, isteğimizi; spora yönelik neler yaptığımızı ve olimpiyatlar için neler yapabileceğimizi 2024 Paris Olimpiyatları sırasında tüm uluslararası spor camiasına anlatacağız. Kendimize, şehrimize ve ülkemize güveniyoruz. Ve bir kez daha diyoruz ki ‘Biz hazırız.’”

Geleceğin sporcu adayları olduklarına inandıkları yetenekli çocukları Gelişim Ligi’ne aldıklarını kaydeden Öztürk, “Gelişim Ligi ile 2036 Olimpiyat hedefine yönelik bir altyapı çalışması içinde olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2036’ya bu çocuklarla gideceğiz” dedi.

Konuşmaları minik sporcuların cimnastik gösterisi, smaç şov ve tahta bacak ile bando takımı şovu izledi. Ardından beklenen final müsabakalarına geçildi.

ÜÇ BÜYÜKLER YETENEK KEŞFİ İÇİN TRİBÜNDEYDİ

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Fatih Karagümrük, Barça Academy, İBBSK, Yıldırım Bosna Spor Kulübü, Petna Spor Kulübü’nden gelen yetenek kâşifleri de izledi. Kulüpler, beğendikleri sporcuları kendi altyapılarına davet edecek. Spor İstanbul Gelişim Ligi’nden 4 yılda toplam 692 sporcu profesyonel veya amatör kulüplerin altyapılarına seçildi.

4. Spor İstanbul Gelişim Ligi Finali Sonuçları:

FUTBOL

Anadolu Yakası finali

Maltepe Spor Tesisi-Sultanbeyli Gölet Spor Tesisi: 3-1

Avrupa Yakası Finali

Edirnekapı Spor Tesisi-Cemal Kamacı Spor Kompleksi: 7-0

Final Maçı:

Edirnekapı Spor Tesisi-Maltepe Spor Tesisi:7-0

VOLEYBOL

Voleybol Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi-Avcılar Spor Tesisi: 2-0

BASKETBOL

Hamza Yerlikaya Spor Kompleksi-Hasan Doğan Spor Kompleksi: 20-15

YÜZME

1. Halkalı Yüzme Havuzu

2. Avcılar Spor Kompleksi

3. Arnavutköy Spor Tesisi