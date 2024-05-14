Süheyl Batum'dan eleştiri: 'Riva sözleşmesi tarihin en kötü...'

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 1905 Galatasaraylılar Derneği'nin konuğu olan Galatasaray Kulübü başkan adayı Süheyl Batum, Dursun Özbek ve yönetimini Riva-Florya projeleri üzerinden eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.05.2024 - 22:52
Süheyl Batum'dan eleştiri: 'Riva sözleşmesi tarihin en kötü...'
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Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği'nin konuğu olan Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Süheyl Batum'u dernek başkanı Cankat Boylu, yardımcısı Nazif Barlas ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Süheyl Batum, neden başkan adayı olduğunu kulüp üyelerine anlatırken Dursun Özbek ve yönetimini Riva-Florya projeleri üzerinden eleştirdi. Yapılan kat karşılığı anlaşmalarda kulübün büyük maddi zarara uğratıldığını anlattı.

"GALATASARAY'IN GELECEĞİNİ KARARTMAYACAK ŞEKİLDE ŞEFFAF OLACAĞIZ"

Galatasaray Kulübü'nün geleceğini tüketen 'Florya macerasının' yaşanmaması için aday olduğunu belirten Batum, "Galatasaray'ın geleceğini karartmayacak şekilde şeffaf olarak Florya'nın değerlendirilmesini sağlayacağız. Galatasaray gelinen süreçte herkesin hakaret ettiği ve maalesef nedenini bilmiyorum; son derece kolay vurulabilir bir takım, bir camia haline dönüştü. Ben böyle bir şey görmedim. Galatasaray' ın itibarını ayaklar altına aldırmayız. Tüm bunlar düzelecek" dedi.

"RİVA SÖZLEŞMESİ TARİHİN EN KÖTÜ SÖZLEŞMESİ"

Erden Timur ile çalışmaları konusunda bir talepleri olmadığını ancak Timur'un vizyonlu bir insan olduğu için gelecekte sıkıştıklarında ondan yardım isteyebileceklerini belirten Batum, gelinen Şampiyonluk sürecinde Riva sözleşmesinin gözden kaçtığını belirterek "Riva sözleşmesi tarihin gördüğü en kötü projedir. Burada anlaşma yapılan inşaat şirketinin hakları yüzde 80'lerde iken Galatasaray'ın hakkı ise sadece yüzde 20'de kalmıştır. Kendi arsanız olsa yüzde 15-20 ile inşaata verir misiniz?Dünyanın en iyi inşaat şirketi olsa yine vermezsiniz" dedi.

Batum sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Riva sözleşmesinin kaba inşaat halindekini mal paylaşımında yüklenici firma yüzde 75 alırken Galatasaray'ın hakkı yüzde 20'lerde kalıyor. Üstelik kaba inşaatta. Böyle sözleşme olur mu? Bu nedenle Riva Sözleşmesi tarihin en kötü sözleşmesidir."


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