Sultanlar galibiyetle başladı!

Filenin Sultanları, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ilk maçında İsveç'i 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.08.2023 - 19:33
Sultanlar galibiyetle başladı!
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A Milli Voleybol Takımımız, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ilk maçında İsveç ile karşılaştı.

Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında İsveç'i 3-0 yendi.

SETLER

1. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-22 İSVEÇ

2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-18 İSVEÇ

3. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-13 İSVEÇ

Filenin Sultanları, Almanya'daki C Grubu mücadelesinde ikinci maçını 20 Ağustos Pazar günü TSİ 21.00'de Azerbaycan ile yapacak.


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