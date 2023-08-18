Sultanlar galibiyetle başladı!
Filenin Sultanları, CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ilk maçında İsveç'i 3-0 mağlup etti.
A Milli Voleybol Takımımız, CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ilk maçında İsveç ile karşılaştı.
Filenin Sultanları, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ilk maçında İsveç'i 3-0 yendi.
SETLER
1. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-22 İSVEÇ
2. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-18 İSVEÇ
3. SET SONUCU: TÜRKİYE 25-13 İSVEÇ
Filenin Sultanları, Almanya'daki C Grubu mücadelesinde ikinci maçını 20 Ağustos Pazar günü TSİ 21.00'de Azerbaycan ile yapacak.
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