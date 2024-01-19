Sultanlar Ligi'nin 40. yılı kutlandı

Yayınlanma: 19.01.2024 - 04:06

Güncelleme: 19.01.2024 - 04:06

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı, Ortaköy'deki Esma Sultan Yalısı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Organizasyona Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Engin Aksoy, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, A Milli Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Daniele Santarelli, Sultanlar Ligi'nde yer alan takımların oyuncuları ile spor ve sanat camiasından birçok isim katıldı.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Fenerbahçe Opet'in kaptanı Eda Erdem Dündar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Türk voleybolunun elde ettiği başarılarla çok iyi bir noktaya geldiğini belirten Üstündağ, "Vodafone ile yapmış olduğumuz iş birliğiyle Sultanlar Ligi'nin 40. yılını kutluyoruz. Voleybol güzel işler yapmaya devam ediyor. Kulüpler ve milli takım düzeyinde dünyada 1 numara olmamız ayrı bir gurur. Dünyanın en iyi ligine sahibiz. Bu yolda sponsorlarımızın yanımızda olması bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

2023 yılını muhteşem başarılarla geride bıraktıklarının altını çizen Mehmet Akif Üstündağ, "Zor bir süreçti ama burada kalabilmek çok önemli. Olimpiyat hayalimiz var. Türkiye, takım sporlarında olimpiyatta madalya kürsüsü görmedi. Biz bunun ilki olmak istiyoruz. Paris 2024'te bunu yaşamak istiyoruz. Bu gidişatla 2028 Los Angeles Olimpiyatları'na bu takımın yüzde 99,9 katılacağı ortaya çıkıyor. Erkeklerin hala Paris 2024 için şansı var. İnşallah bunları başaracak güçteyiz." diye konuştu.

Eda Erdem Dündar: "Paris 2024'te madalya olursa tarihe geçeceğiz"

Milli voleybolcu Eda Erdem Dündar, 2023'te elde ettikleri başarıları bu yıl da sürdürmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "2024 Paris Olimpiyatları'nda madalyayı hayal ettiğimde tüylerim diken diken oluyor. Neden olmasın. Artık güçlü bir ekibiz. Niyetimiz herkesin desteğiyle beraber olimpiyatlarda güzel işler başarmak. Bir madalya olursa tarihe geçeceğiz. Hepimizin hedefi olimpiyatlarda ülkemizi gururlandırmak ve bir madalya kazanmak." şeklinde görüş belirtti.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 40. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte yeniden takım arkadaşlarıyla bir araya geldiği için mutlu olduğunu dile getiren deneyimli voleybolcu, "Muhteşem bir yazı geride bıraktıktan sonra hepimiz kulüplerimizin başarısı için mücadele ediyoruz. Güzel bir gece. Müthiş bir atmosfer var. Böyle bir geceyi bize armağan ettiği için sponsorumuz Vodafone'a teşekkür ediyoruz. Bizimle çok güzel bir iş birliği içindeler." değerlendirmesinde bulundu.