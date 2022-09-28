Filenin Sultanları'nın üçüncü rakibi Dominik Cumhuriyeti
Dünya Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımımız, üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor.
FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçımızda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak karşılaşma saat 18:30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Milli Takımımız Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup olmuş, ikinci maçında ise Güney Kore'yi set vermeden 3-0 mağlup etmişti.
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