Filenin Sultanları'nın üçüncü rakibi Dominik Cumhuriyeti

Dünya Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımımız, üçüncü maçında Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor.

cumhuriyet.com.tr
28 Eylül 2022 Çarşamba, 08:05
Filenin Sultanları'nın üçüncü rakibi Dominik Cumhuriyeti
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FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası'ndaki üçüncü maçımızda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.

Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak karşılaşma saat 18:30'da başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Milli Takımımız Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında Tayland'a 3-2 mağlup olmuş, ikinci maçında ise Güney Kore'yi set vermeden 3-0 mağlup etmişti.


FIVB Voleybol Dünya Şampiyonası filenin sultanları türkiye Dominik Cumhuriyeti

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