Sumudica isyan etti: 'Al Hilal'in yeri burası değil!'

Al Akhdoud Teknik Direktörü Marius Sumudica, Al Hilal'e 6-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Al Hilal'in yeri burası değil!" diyen Rumen teknik adam, "Aynı Real Madrid gibiler! Şampiyonlar Ligi'nde oynamaları gerekirken burada oynamamalılar. Burada yerleri yok!" ifadelerini kullandı.

Sumudica ayrıca, "Al-Hilal'in dünyanın en iyi 5 takımı arasında yer alacağından eminim. Al-Hilal'i bu maça hazırlayan ve bize karşı en iyi şekilde sahaya çıkmalarını sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Söz konusu karşılaşmada yeni transfer Karim Benzema 3 golle maça damga vurdu.