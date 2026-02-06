Sumudica isyan etti: 'Al Hilal'in yeri burası değil!'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
6.02.2026
Al Akhdoud Teknik Direktörü Marius Sumudica, Al Hilal'e 6-0 mağlup oldukları maçın ardından rakibinin kadro gücüne tepki gösterdi.

Al Akhdoud Teknik Direktörü Marius Sumudica, Al Hilal'e 6-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. 

"Al Hilal'in yeri burası değil!" diyen Rumen teknik adam, "Aynı Real Madrid gibiler! Şampiyonlar Ligi'nde oynamaları gerekirken burada oynamamalılar. Burada yerleri yok!" ifadelerini kullandı.

Sumudica ayrıca, "Al-Hilal'in dünyanın en iyi 5 takımı arasında yer alacağından eminim. Al-Hilal'i bu maça hazırlayan ve bize karşı en iyi şekilde sahaya çıkmalarını sağlayan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Söz konusu karşılaşmada yeni transfer Karim Benzema 3 golle maça damga vurdu.

