Süper Kupa finalinde Galatasaray'dan Beşiktaş'a göndermeli pankart!
Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da sarı-kırmızılı takımın taraftarlarının açtığı pankart dikkat çekti.
Galatasaray taraftarı, Beşiktaş maçında ezeli rakiplerine gönderme yaptı.
Sarı-kırmızılı takımın taraftarları, dev maçta toplam kupa sayılarının yer aldığı bir pankart açtı.
Öte yandan taraftarların açtığı bu pankart, sosyal medyada gündem oldu.
Sarı-kırmızılı takım taraftarlarının açtığı pankart şu şekilde:
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