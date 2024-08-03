Süper Kupa finalinde Galatasaray'dan Beşiktaş'a göndermeli pankart!

Süper Kupa finalinde Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da sarı-kırmızılı takımın taraftarlarının açtığı pankart dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2024 - 20:04
Süper Kupa finalinde Galatasaray'dan Beşiktaş'a göndermeli pankart!
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Galatasaray taraftarı, Beşiktaş maçında ezeli rakiplerine gönderme yaptı.

Sarı-kırmızılı takımın taraftarları, dev maçta toplam kupa sayılarının yer aldığı bir pankart açtı.

Öte yandan taraftarların açtığı bu pankart, sosyal medyada gündem oldu.

Sarı-kırmızılı takım taraftarlarının açtığı pankart şu şekilde:


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