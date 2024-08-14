Süper Kupa Real Madrid'in! Avrupa'nın en büyüğü belli oldu...

Yayınlanma: 14.08.2024 - 23:52

Güncelleme: 14.08.2024 - 23:52

UEFA Süper Kupa maçında Real Madrid ile Atalanta karşı karşıya geldi. Polonya'da bulunan Varşova Ulusal Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 2-0 kazandı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın da birer topu direkten döndü ancak ilk devrede gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 ile gitti.

Atalanta, ikinci yarının başında etkili oldu ancak golü bulan taraf Real Madrid oldu. İspanyol devi, Fede Valverde'nin 59'da attığı golle 1-0 öne geçti.

Attığı golün ardından rakip kalede pozisyon bulmaya devam eden Real Madrid, yeni yıldızı Kylian Mbappe ile 68. dakikada farkı ikiye çıkardı. Fransız yıldız, "hayallerimin takımı" dediği Real Madrid'de ilk maçında gol sevinci yaşadı.

Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve Real Madrid, Atalanta'yı 2-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmada 88. dakikada oyuna dahil oldu. Atalanta'da Galatasaray'dan transfer edilen Nicolo Zaniolo, sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

EN ÇOK KAZANAN TAKIM OLDU!

Real Madrid, Süper Kupa'da 6. kez mutlu sona ulaştı ve kupayı en çok müzesine götüren takım konumuna yükseldi.