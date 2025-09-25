Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süper Lig'de 7. hafta hakemleri açıklandı

25.09.2025 21:56:00
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta mücadelelerinde düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde 7. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler şöyle:

26 Eylül Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Zorbay Küçük

27 Eylül Cumartesi:

17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe: Kadir Sağlam

17.00 Gaziantep FK-Samsunspor: Batuhan Kolak

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor: Mehmet Türkmen

28 Eylül Pazar:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir: Oğuzhan Çakır

17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa: Çağdaş Altay

20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği: Yiğit Arslan

20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor: Ali Yılmaz

29 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Kocaelispor: Ali Şansalan

İlgili Konular: #TFF #hakem #Trendyol Süper Lig