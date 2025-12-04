Cumhuriyet Gazetesi Logo
Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı: MHK'den Yasin Kol kararı!

4.12.2025 12:18:00
Cumhuriyet Spor
Trendyol Süper Lig'de 15. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. MHK, derbinin tartışılan hakemi Yasin Kol'a Eyüpspor-Kayserispor maçında görev verdi.

Süper Lig'in 15. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.

Derbinin hakemi Yasin Kol, Eyüpspor-Kayserispor maçına atandı.

Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri şöyle:

CUMA

Galatasaray - Samsunspor: Mehmet Türkmen

CUMARTESİ

Eyüpspor - Kayserispor: Yasin Kol

Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk

Başakşehir - Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe

PAZAR

Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz

Kocaelispor - Kasımpaşa: Ali Şansalan

Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

PAZARTESİ

Beşiktaş - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

Alanyaspor - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır

