Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı: MHK'den Yasin Kol kararı!

Süper Lig'in 15. haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı.
Derbinin hakemi Yasin Kol, Eyüpspor-Kayserispor maçına atandı.
Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri şöyle:
CUMA
Galatasaray - Samsunspor: Mehmet Türkmen
CUMARTESİ
Eyüpspor - Kayserispor: Yasin Kol
Konyaspor - Çaykur Rizespor: Ümit Öztürk
Başakşehir - Fenerbahçe: Adnan Deniz Kayatepe
PAZAR
Gençlerbirliği - Fatih Karagümrük: Ali Yılmaz
Kocaelispor - Kasımpaşa: Ali Şansalan
Göztepe - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan
PAZARTESİ
Beşiktaş - Gaziantep FK: Kadir Sağlam
Alanyaspor - Antalyaspor: Oğuzhan Çakır