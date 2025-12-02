Derbi sonrası TFF'ye ziyaret: Galatasaray'dan Yasin Kol talebi!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.12.2025 17:29:00
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret eden Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu'nun, derbiyi yöneten hakem Yasin Kol hakkında talepte bulunduğu kaydedildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkanvekili Abdullah Kavukcu, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu.

HT Spor'un haberine göre, Riva'da yapılan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü. Galatasaray, hakem Yasin Kol'u TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na şikayet etti. Galatasaray tarafı, yapılan görüşmede, "Açık açık bize operasyon çekildi" dedi.

VİDEO İLETİLDİ

Fenerbahçe derbisinde hakem Yasin Kol'un yönetiminden şikayetçi olan Galatasaray, 10 dakikalık pozisyonlardan oluşan bir video içeriği TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na iletti.

55 ile 95. dakikalar arasında Galatasaray'a faul verilmemesi üzerine şikayette bulunuldu.

GALATASARAY'DAN TALEP

Habere göre, Fenerbahçe derbisinde kendilerine operasyon yapıldığını düşünen Galatasaray, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Yasin Kol'un bir daha Galatasaray maçına atanmaması ve hakemliğinin sona erdirilmesine yönelik talepte bulundu.

