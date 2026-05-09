Süper Lig'de küme düşen iki takım belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 33. haftası nefesleri kesti. Tüm maçlar aynı saatte başlarken, ligin bitimine 1 hafta kala 2 takımın küme düşmesi kesinleşti.
KAYSERİSPOR VE FATİH KARAGÜMRÜK KÜME DÜŞTÜ
Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 yenilen Kayserispor ile Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmesine rağmen Fatih Karagümrük küme düştü.
Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 70'te Anıl Yiğit Çınar kaydetti.
Alanyaspor-Kayserispor maçında ise goller 8'de Meschack, 13'te Benes, 40'ta Hadergjonaj ve 61'de İbrahim Kaya'dan geldi.