Süper Lig'de küme düşen iki takım belli oldu

9.05.2026 22:12:00
Cumhuriyet Spor
Kayserispor ve Karagümrük, Süper Lig'de sezonun bitmesine bir hafta kala küme düştü.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftası nefesleri kesti. Tüm maçlar aynı saatte başlarken, ligin bitimine 1 hafta kala 2 takımın küme düşmesi kesinleşti.

KAYSERİSPOR VE FATİH KARAGÜMRÜK KÜME DÜŞTÜ

Alanyaspor'a deplasmanda 3-1 yenilen Kayserispor ile Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmesine rağmen Fatih Karagümrük küme düştü.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golü 70'te Anıl Yiğit Çınar kaydetti.

Alanyaspor-Kayserispor maçında ise goller 8'de Meschack, 13'te Benes, 40'ta Hadergjonaj ve 61'de İbrahim Kaya'dan geldi.

Kasımpaşa maçı öncesi... Victor Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber! Galatasaray'da Victor Osimhen, ligin son haftasındaki Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.
Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında yok! Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gördü. Belözoğlu, gelecek hafta Galatasaray maçında kulübede olmayacak.
Fenerbahçe'de sakatlık: Kafa travması geçirdi! Fenerbahçe'nin deneyimli stoperi Çağlar Söyüncü, geçirdiği kafa travması nedeniyle maça devam edemedi. Çağlar Söyüncü'nün yerine Yiğit Efe Demir oyuna dahil oldu.