Süper Lig'de son iki hafta... İşte kümede kalma yarışında son durum!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında kümede kalma hattını yakından ilgilendiren 4 maç oynandı.
Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanan mücadele golsüz sona erdi.
Fatih Karagümrük, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 17. dakikada Tiago Çukur'un golüyle 1-0 mağlup etti. Gençlerbirliği'nde Metehan Mimaroğlu, 45+5. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.
KAYSERİ VE KASIMPAŞA'DA KAZANAN ÇIKMADI
Kasımpaşa ile Kocaelispor arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. Adrian Benedyczak'ın 2. dakikadaki golüne Dan Agyei, 23. dakikada cevap verdi.
Kayserispor ile Eyüpspor arasındaki kritik maç da 1-1 bitti. Luccas Claro'nun 4. dakikadaki golüne 60. dakikada Indrid Tuçi'den yanıt geldi.
Bu sonuçların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
(10) 37 Puan: Kocaelispor
(11) 37 Puan: Gaziantep FK
(12) 34 Puan: Alanyaspor
(13) 32 Puan: Kasımpaşa
(14) 29 Puan: Eyüpspor
(15) 29 Puan: Antalyaspor
(16) 28 Puan: Gençlerbirliği
(17) 27 Puan: Kayserispor
(18) 24 Puan: Karagümrük
33. hafta fikstürü ise şu şekilde:
Konyaspor - Fenerbahçe
Alanyaspor - Kayserispor
Gençlerbirliği - Kasımpaşa
Galatasaray - Antalyaspor
Eyüpspor - Çaykur Rizespor
Beşiktaş - Trabzonspor
Başakşehir - Samsunspor
Göztepe - Gaziantep FK
Kocaelispor - Karagümrük