Süper Lig'de son iki hafta... İşte kümede kalma yarışında son durum!

3.05.2026 22:34:00
Süper Lig'in 32. haftasında kümede kalma yarışında kritik dört karşılaşma oynandı. İşte Süper Lig'in bitmesine iki hafta kala küme düşme hattında son durum...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında kümede kalma hattını yakından ilgilendiren 4 maç oynandı.

Antalyaspor ile Alanyaspor arasında oynanan mücadele golsüz sona erdi.

Fatih Karagümrük, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 17. dakikada Tiago Çukur'un golüyle 1-0 mağlup etti. Gençlerbirliği'nde Metehan Mimaroğlu, 45+5. dakikada penaltı atışından faydalanamadı.

KAYSERİ VE KASIMPAŞA'DA KAZANAN ÇIKMADI

Kasımpaşa ile Kocaelispor arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. Adrian Benedyczak'ın 2. dakikadaki golüne Dan Agyei, 23. dakikada cevap verdi.

Kayserispor ile Eyüpspor arasındaki kritik maç da 1-1 bitti. Luccas Claro'nun 4. dakikadaki golüne 60. dakikada Indrid Tuçi'den yanıt geldi.

Bu sonuçların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

(10) 37 Puan: Kocaelispor

(11) 37 Puan: Gaziantep FK

(12) 34 Puan: Alanyaspor

(13) 32 Puan: Kasımpaşa

(14) 29 Puan: Eyüpspor

(15) 29 Puan: Antalyaspor

(16) 28 Puan: Gençlerbirliği

(17) 27 Puan: Kayserispor

(18) 24 Puan: Karagümrük

33. hafta fikstürü ise şu şekilde:

Konyaspor - Fenerbahçe

Alanyaspor - Kayserispor

Gençlerbirliği - Kasımpaşa

Galatasaray - Antalyaspor

Eyüpspor - Çaykur Rizespor

Beşiktaş - Trabzonspor

Başakşehir - Samsunspor

Göztepe - Gaziantep FK

Kocaelispor - Karagümrük

