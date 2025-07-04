Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı: İşte Süper Lig'deki ilk hafta maçları ve derbi tarihleri!

Yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı: İşte Süper Lig'deki ilk hafta maçları ve derbi tarihleri!

4.07.2025 15:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı: İşte Süper Lig'deki ilk hafta maçları ve derbi tarihleri!

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi yapıldı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi bugün Riva'da gerçekleştirildi.

Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayan fikstür çekimi Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapıldı. 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan resmî takvime göre, Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla start alacak.

Sezonun ilk yarısı, 19-20-21-22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. 

İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2026’da başlayacak ve lig, 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

İŞTE SÜPER LİG'DE 2025-2026 SEZONUNUN İLK HAFTA MAÇLARI

Fenerbahçe - Alanyaspor

Gaziantep FK - Galatasaray

Kayserispor - Beşiktaş

Trabzonspor - Kocaelispor

Fatih Karagümrük - Başakşehir

Eyüpspor - Konyaspor

Çaykur Rizespor - Göztepe

Samsunspor - Gençlerbirliği

Antalyaspor - Kasımpaşa

İŞTE SÜPER LİG'İN 2025-2026 SEZONUNDA DERBİ HAFTALARI

5. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor

8. hafta: Beşiktaş - Galatasaray

11. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

11. hafta: Galatasaray - Trabzonspor

14. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

16. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş



İlgili Konular: #TFF #Fikstür #Trendyol Süper Lig