Yeni sezonun fikstür çekimi yapıldı: İşte Süper Lig'deki ilk hafta maçları ve derbi tarihleri!

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu fikstür çekimi bugün Riva'da gerçekleştirildi.
Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 15.00'te başlayan fikstür çekimi Trendyol Süper Lig kulüp başkan ve yöneticilerinin katılımıyla yapıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan resmî takvime göre, Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonu 8, 9, 10 ve 11 Ağustos 2025 tarihlerinde oynanacak ilk hafta maçlarıyla start alacak.
Sezonun ilk yarısı, 19-20-21-22 Aralık 2025 tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.
İkinci yarı ise 3-4-5-6 Ocak 2026’da başlayacak ve lig, 17 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.
İŞTE SÜPER LİG'DE 2025-2026 SEZONUNUN İLK HAFTA MAÇLARI
Fenerbahçe - Alanyaspor
Gaziantep FK - Galatasaray
Kayserispor - Beşiktaş
Trabzonspor - Kocaelispor
Fatih Karagümrük - Başakşehir
Eyüpspor - Konyaspor
Çaykur Rizespor - Göztepe
Samsunspor - Gençlerbirliği
Antalyaspor - Kasımpaşa
İŞTE SÜPER LİG'İN 2025-2026 SEZONUNDA DERBİ HAFTALARI
5. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor
8. hafta: Beşiktaş - Galatasaray
11. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
11. hafta: Galatasaray - Trabzonspor
14. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
16. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş