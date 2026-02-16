Süper Lig devi listede... İşte yönetilmesi en zor futbol kulüpleri!

Dünya üzerinde teknik direktörlük görevinin yapılması en zor takımlar listesi ortaya çıktı.
The Athletic'in haberine göre, dünya üzerinde teknik direktörlük görevinin yapılması en zor olan takımlar arasında Türkiye'den Fenerbahçe de yer aldı.
Dünya üzerinde teknik direktörlük görevinin yapılması en zor olan takımlar listesi şu şekilde:
Real Madrıd - İspanya
Manchester United - İngiltere
Tottenham - İngiltere
Brezilya Milli Futbol Takımı
Bayern Münih - Almanya
Chelsea - İngiltere
Watford - İngiltere
Celtıc - İskoçya
Rangers - İskoçya
Fenerbahçe - Türkiye
İngiltere Milli Futbol Takımı