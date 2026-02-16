Süper Lig devi listede... İşte yönetilmesi en zor futbol kulüpleri!

Dünya üzerinde teknik direktörlük görevinin yapılması en zor takımlar listesi ortaya çıktı.

The Athletic'in haberine göre, dünya üzerinde teknik direktörlük görevinin yapılması en zor olan takımlar arasında Türkiye'den Fenerbahçe de yer aldı.

Dünya üzerinde teknik direktörlük görevinin yapılması en zor olan takımlar listesi şu şekilde:

Real Madrıd - İspanya

Manchester United - İngiltere

Tottenham - İngiltere

Brezilya Milli Futbol Takımı

Bayern Münih - Almanya

Chelsea - İngiltere

Watford - İngiltere

Celtıc - İskoçya

Rangers - İskoçya

Fenerbahçe - Türkiye

İngiltere Milli Futbol Takımı