Süper Lig devleri transferde karşı karşıya: Beşiktaş ve Galatasaray'dan sol bek hamlesi!
İngiltere Premier Lig takımlarından Aston Villa forması giyen Alex Moreno'yla Beşiktaş ve Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edildi.
Premier Lig ekibi Aston Villa, sol beki Alex Moreno'yla yollarını ayırma planlıyor.
Athletic'te yer alan haberde Premier Lig'den Nottingham Forest ve LaLiga ekiplerinin yanı sıra Beşiktaş ve Galatasaray'ın da İspanyol sol bekle ilgilendiği belirtildi.
Aston Villa'nın kadrosunda Lucas Digne ve Ian Maatsen'in olması nedeniyle ayrılığa onay verilebileceği aktarıldı.
ALEX MORENO'NUN KARİYERİ
Futbol kariyerine Vilafranca'nın altyapısında başlayan Alex Moreno, sonrasında Barcelona'nın U19 takımına transfer oldu.
İspanya'da Llagostera, Malloca, Rayo Vallecano, Elche ve Real Betis formalarını da giyen Moreno, 2022/23 sezonun ara transfer döneminde Aston Villa'ya imza attı.
Alex Moreno, kariyeri boyunca 401 maçta süre alırken 24 gol ve 31 asist kaydetti.
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