Süper Lig devlerine önerilmişti: Thomas Partey için 6 cinsel saldırı suçlaması!

Arsenal'le sözleşmesi bu sezon sona eren ve adı Süper Lig ekipleri ile anılan Thomas Partey, beş tecavüz ve bir cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kaldı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Partey'nin Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacağı açıklandı.

"BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ"

İngiltere Kraliyet Savcılık Servisi'nden Andy Furphy'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Önceliğimiz şikayette bulunan kadınlara destek olmaya devam etmek. Bu olaydan etkilenen ve bilgi sahibi olan herkesin savcılıkla iletişime geçmesini rica ediyoruz. Bu soruşturma ile ilgili olarak bizimle iletişime geçebilirsiniz."

KARİYER PERFORMANSI

Kariyerinde toplam 458 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 38 gol - 21 asist kaydetmişti.