Süper Lig maçında olay! Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya girmeye kalktı...

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Nazon'a kırmızı kart gösteren Halil Umut Meler'e büyük tepki gösterdi. Sahaya girmeye çalışan Çamlı'ya emniyet kuvvetleri engel oldu. Mücadele bu olaylar nedeniyle 10 dakika durdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 19:38
Süper Lig maçında olay! Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya girmeye kalktı...
Abone Ol google-news

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Kayserispor - Konyaspor maçında ev sahibi ekip 17. dakikada 10 kişi kaldı.

Duckens Nazon, VAR incelemesinin ardından Halil Umut Meler tarafından kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Bu kırmızı kart üzerine saha ve saha kenarı karıştı. Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, saha içerisine kadar girerek itiraz etti.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, saha kenarına inerek yoğun bir tepki gösterdi. Sahaya girmek isteyen Ali Çamlı'ya kulüp yöneticileri güçlükle engel oldular.

Ali Çamlı, uzun bir süre saha kenarında kaldı. Tepkisini artıran Ali Çamlı, 4. hakeme itiraz etti. İtirazının şiddetini artıran Ali Çamlı'ya emniyet güçleri güçlükle engel olmaya çalıştılar.

Kayserispor tribünleri de kırmızı karta yoğun şekilde itiraz etti.

Polis güçleri, Kayserispor yedek kulübesi ve tribünleri önüne emniyet şeridi çekti.

Mücadele 10 dakikalık aranın ardından devam edebildi.


kayserispor haberleri Ali Çamlı haberleri Halil Umut Meler haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı evlendi

Oyuncu Melisa Aslı Pamuk ve futbolcu Yusuf Yazıcı evlendi
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Oğlak burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Oğlak burcu yorumu
Adaya veda eden isim belli oldu: Rakibinden tek bir sayı bile alamadı...

Adaya veda eden isim belli oldu: Rakibinden tek bir sayı bile alamadı...
Hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs’ta açık görüş izni tanınacak

Hükümlü ve tutuklulara 19 Mayıs’ta açık görüş izni tanınacak
Sınırda hasat başladı: Kilosu 200 TL'den satılacak

Sınırda hasat başladı: Kilosu 200 TL'den satılacak
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Balık burcu yorumu
Acun Ilıcalı Fenerbahçe'de: Ali Koç'un teklifini kabul etti!

Acun Ilıcalı Fenerbahçe'de: Ali Koç'un teklifini kabul etti!
Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Pazar Akrep burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 19 Mayıs 2024 Pazar Akrep burcu yorumu