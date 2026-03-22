27. hafta maçlarının ardından Süper Lig’de milli ara heyecanı yaşanıyor. A Milli Futbol Takımı’nın Romanya maçı öncesi gözler ligin dönüş tarihine çevrildi. Peki, Süper Lig Milli ara ne zaman başlıyor? Süper Lig Milli ara hangi gün bitiyor?
MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli ara, 27. hafta müsabakalarının ardından 20 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla başlayacak.
Trendyol Süper Lig'in perdesi, 3 Nisan Cuma günü 28. hafta karşılaşmaları kapsamında yeniden açılacak.
TÜRKİYE-ROMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Romanya maçı 26 Mart 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.