Süper Lig ne zaman başlıyor? 2026-2027 Süper Lig başlangıç ve bitiş tarihleri...

Futbolseverlerin büyük bir özlemle beklediği Trendyol Süper Lig’de 2026-2027 sezonu takvimi resmen netleşti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yeni sezonun başlangıç, devre arası ve bitiş tarihlerini içeren profesyonel lig planlamasını duyurdu. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? Yeni sezonun ilk düdüğü hangi tarihte çalacak ve lig ne zaman bitecek? İşte milyonlarca taraftarın merakla beklediği 2026-2027 Süper Lig takvimi ve tüm ayrıntılar...

2026-2027 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yayımladığı resmi bildiriye göre, Süper Lig'de 2026-2027 sezonu yaz aylarının ortasında start alıyor. Yeni sezonun ilk hafta karşılaşmaları 14, 15, 16 ve 17 Ağustos 2026 tarihleri arasında oynanacak. Ligin açılış müsabakası 14 Ağustos Cuma akşamı futbolseverlerle buluşacak.

SÜPER LİG İLK YARI NE ZAMAN BİTECEK? (DEVRE ARASI TAKVİMİ)

TFF tarafından belirlenen takvime göre, yoğun fikstürün ardından devre arası tarihi de netlik kazandı.

Süper Lig’de sezonun ilk yarısı, 18, 19, 20 ve 21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak olan 16. hafta müsabakaları ile tamamlanacak.

Yaklaşık 3 haftalık kış arasının ardından ligde ikinci yarı heyecanı, 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027 tarihlerindeki 17. hafta maçlarıyla yeniden başlayacak.

2026-2027 SEZONU NE ZAMAN BİTECEK?

18 takımın kıyasıya mücadele edeceği Trendyol Süper Lig'de maratonun son günü de ilan edildi. TFF planlamasına göre yarışı şampiyon tamamlayacak takımın ve küme düşen ekiplerin kesinleşeceği final haftası Mayıs ayında oynanacak.

Süper Lig Sezon Kapanış Tarihi: 23 Mayıs 2027 Pazar