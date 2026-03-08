Trendyol Süper Lig’de 25. hafta maçları oynanırken, sezonun bitiş tarihi futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Süper Lig ne zaman bitiyor? Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu Fikstürü
SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR 2026?
25. hafta maçları devam eden Süper Lig 34. haftada sona erecek. Son hafta maçları 17 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak.
SÜPER LİG PUAN DURUMU 8 MART 2026
Galatasaray A.Ş. – 61 puan
Fenerbahçe A.Ş. – 54 puan
Trabzonspor A.Ş. – 51 puan
Beşiktaş A.Ş. – 46 puan
RAMS Başakşehir Futbol Kulübü – 42 puan
Göztepe A.Ş. – 42 puan
Samsunspor A.Ş. – 32 puan
Kocaelispor – 30 puan
Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. – 29 puan
Çaykur Rizespor A.Ş. – 27 puan
Corendon Alanyaspor – 26 puan
Natura Dünyası Gençlerbirliği – 24 puan
Hesap.com Antalyaspor – 24 puan
Tümosan Konyaspor – 23 puan
İkas Eyüpspor – 22 puan
Kasımpaşa A.Ş. – 20 puan
Zecorner Kayserispor – 20 puan
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – 13 puan