Trendyol Süper Lig’de 25. hafta maçları oynanırken, sezonun bitiş tarihi futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Peki, Süper Lig ne zaman bitiyor? Trendyol Süper Lig 2025-2026 Sezonu Fikstürü

SÜPER LİG NE ZAMAN BİTİYOR 2026?

25. hafta maçları devam eden Süper Lig 34. haftada sona erecek. Son hafta maçları 17 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU 8 MART 2026

Galatasaray A.Ş. – 61 puan

Fenerbahçe A.Ş. – 54 puan

Trabzonspor A.Ş. – 51 puan

Beşiktaş A.Ş. – 46 puan

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü – 42 puan

Göztepe A.Ş. – 42 puan

Samsunspor A.Ş. – 32 puan

Kocaelispor – 30 puan

Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. – 29 puan

Çaykur Rizespor A.Ş. – 27 puan

Corendon Alanyaspor – 26 puan

Natura Dünyası Gençlerbirliği – 24 puan

Hesap.com Antalyaspor – 24 puan

Tümosan Konyaspor – 23 puan

İkas Eyüpspor – 22 puan

Kasımpaşa A.Ş. – 20 puan

Zecorner Kayserispor – 20 puan

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük – 13 puan