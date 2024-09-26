Süper Lig şampiyonluk oranlarında büyük değişim

Yayınlanma: 26.09.2024 - 13:59

Güncelleme: 26.09.2024 - 13:59

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Beşiktaş konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1'le geçti. Trabzonspor ise Gaziantep FK deplasmanından 1 puanla döndü.

NTV Spor'da yer alan habere göre, haftanın maçlarının tamamlanmasının ardından Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi.

"Dört büyükler"deki değişim dikkati çekerken son oranlar şöyle:

Bodrum FK: 2000

Konyaspor: 1500

Göztepe: 1500

Eyüpspor: 1500

Kayserispor: 1000

Hatayspor: 1000

Samsunspor: 750

Antalyaspor: 750

Adana Demirspor: 750

Çaykur Rizespor: 500

Gaziantep FK: 500

Alanyaspor: 500

Kasımpaşa: 250

Sivasspor: 200

Trabzonspor: 67

Başakşehir: 67

Beşiktaş: 4

Fenerbahçe: 2.1

Galatasaray: 1.8