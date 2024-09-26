Süper Lig şampiyonluk oranlarında büyük değişim

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası geride kalırken şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluk oranındaki değişim göze çarptı.

Süper Lig şampiyonluk oranlarında büyük değişim
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.09.2024 - 13:59

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Beşiktaş konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1'le geçti. Trabzonspor ise Gaziantep FK deplasmanından 1 puanla döndü.

NTV Spor'da yer alan habere göre, haftanın maçlarının tamamlanmasının ardından Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi.

"Dört büyükler"deki değişim dikkati çekerken son oranlar şöyle:

Bodrum FK: 2000

Konyaspor: 1500

Göztepe: 1500

Eyüpspor: 1500

Kayserispor: 1000

Hatayspor: 1000

Samsunspor: 750

Antalyaspor: 750

Adana Demirspor: 750

Çaykur Rizespor: 500

Gaziantep FK: 500

Alanyaspor: 500

Kasımpaşa: 250

Sivasspor: 200

Trabzonspor: 67

Başakşehir: 67

Beşiktaş: 4

Fenerbahçe: 2.1

Galatasaray: 1.8


Etiketler: #Trendyol Süper Lig #oran #Şampiyonluk oranları
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