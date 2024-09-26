Süper Lig şampiyonluk oranlarında büyük değişim
Trendyol Süper Lig'in 6. haftası geride kalırken şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın şampiyonluk oranındaki değişim göze çarptı.
Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray derbide deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etti. Beşiktaş konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1'le geçti. Trabzonspor ise Gaziantep FK deplasmanından 1 puanla döndü.
NTV Spor'da yer alan habere göre, haftanın maçlarının tamamlanmasının ardından Süper Lig'in şampiyonluk oranlarında güncellemeye gidildi.
"Dört büyükler"deki değişim dikkati çekerken son oranlar şöyle:
Bodrum FK: 2000
Konyaspor: 1500
Göztepe: 1500
Eyüpspor: 1500
Kayserispor: 1000
Hatayspor: 1000
Samsunspor: 750
Antalyaspor: 750
Adana Demirspor: 750
Çaykur Rizespor: 500
Gaziantep FK: 500
Alanyaspor: 500
Kasımpaşa: 250
Sivasspor: 200
Trabzonspor: 67
Başakşehir: 67
Beşiktaş: 4
Fenerbahçe: 2.1
Galatasaray: 1.8
Etiketler: #Trendyol Süper Lig #oran #Şampiyonluk oranları
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