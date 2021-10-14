Süper Lig takımı Hatayspor'a transfer yasağı
Süper Lig takımı Hatayspor'a FIFA'dan ödemediği para nedeniyle kötü haber geldi.
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un transfer tahtası kapandı.
Hatayspor'un David Akintola'ya ödenmeyen 100 bin Avro'luk alacağı sebebiyle FIFA tarafından transfer tahtası kapandı. Gelen bu geçici transfer yasağnın ücretin ödenmesi halinde kalkacağı tahmin ediliyor.
Sezon öncesinde Adana Demirspor'a transfer olan Akintola geçtiğimiz yıl Hatayspor'da forma giymişti.
Kaynak: Ajansspor
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