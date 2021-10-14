Süper Lig takımı Hatayspor'a transfer yasağı

14 Ekim 2021 Perşembe, 08:36

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un transfer tahtası kapandı.

Hatayspor'un David Akintola'ya ödenmeyen 100 bin Avro'luk alacağı sebebiyle FIFA tarafından transfer tahtası kapandı. Gelen bu geçici transfer yasağnın ücretin ödenmesi halinde kalkacağı tahmin ediliyor.

Sezon öncesinde Adana Demirspor'a transfer olan Akintola geçtiğimiz yıl Hatayspor'da forma giymişti.

Kaynak: Ajansspor