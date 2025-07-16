Süper Lig’de 2025-2026 sezonu transfer ve tescil dönemi belli oldu. Peki, Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor? 2025-2026 Süper Lig transfer dönemi bitiş tarihi

SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Haziran’da başlayan birinci transfer ve tescil dönemi olarak da bilinen yaz transfer sezonu 12 Eylül’de sona erecek.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 08.05.2025 tarihli toplantısında 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin transfer ve tescil dönemlerini belirlemiştir. Buna göre; 2025-2026 futbol sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 30 Haziran 2025 tarihinde başlayıp, 12 Eylül 2025 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Dönemi'nin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ermesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.