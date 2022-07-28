Süper Lig'de 1 ve 2. hafta programında değişiklik!

28 Temmuz 2022 Perşembe, 21:39

TFF, Süper Lig'de daha önce duyurulan 1 ve 2. haftanın fikstüründe, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçları sebebiyle değişikliğe gitti.

Fenerbahçe'nin 5 Ağustos Cuma günü Ümraniyespor ile oynayacağı maç, 8 Ağustos Pazartesi; 13 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa maçı ise 15 Ağustos Pazartesi gününe alındı.

İşte TFF'nin değişiklik ile ilgili yaptığı açıklama:

"Spor Toto Süper Lig'in 1 ve 2. hafta programının ilanı esnasında duyurulduğu üzere, Fenerbahçe'nin 4 – 11 Ağustos tarihlerinde oynayacağı UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu müsabakaları nedeniyle ilk 2 hafta programında değişiklikler yapılmıştır.

Buna göre; Fenerbahçe'nin 1. haftada 5 Ağustos Cuma günü oynayacağı Ümraniyespor müsabakası 8 Ağustos Pazartesi gününe, 2. haftada 13 Ağustos Cumartesi günü oynayacağı Kasımpaşa müsabakası ise 15 Ağustos Pazartesi gününe alınmıştır.

Bu değişikliklere bağlı olarak 5 Ağustos Cuma günü saat 19.15'te oynanacak olan İstanbulspor – Trabzonspor müsabakasının saati 21.00 olarak değiştirilmiştir. Bununla birlikte Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda devam eden bakım onarım çalışmaları nedeniyle anılan müsabaka Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacaktır.

Ayrıca, 15 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te oynanacağı duyurulan Galatasaray – Giresunspor müsabakası da yayın planı gereği 13 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'e alınmıştır."