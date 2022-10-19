Süper Lig'de 11. hafta hakemleri belli oldu!

19 Ekim 2022 Çarşamba, 19:16

Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı.

TFF tarafından yapılan açıklamada, "Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi." denildi.

Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynayacağı maçta Zorbay Küçük görev alacak.

Trabzonspor'un Sivaspor ile karşılaşacağı maçta Abdulkadir Bitigen, Galatasaray'ın Alanyaspor ile mücadelesinde Ali Palabıyık, Hatayspor'un Beşiktaş ile oynayacağı maçta ise Kadir Sağlam görev alacak.

İşte 11. haftanın hakemleri

21 Ekim Cuma

22.00 Antalyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk

22 Ekim Cumartesi

14.30 Ümraniyespor - Karagümrük: Mert Güzenge

17.00 Trabzonspor - Sivasspor: Abdulkadir Bitigen

20.00 Fenerbahçe - Başakşehir: Zorbay Küçük

23 Ekim Pazar

14.30 Kasımpaşa - Kayserispor: M. Kürşad Filiz

17.00 Adana Demirspor - Konyaspor: Hüseyin Göçek

20.00 Galatasaray - Alanyaspor: Ali Palabıyık

24 Ekim Pazartesi

20.00 Giresunspor - Ankaragücü: Suat Arslanboğa

20.00 Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam