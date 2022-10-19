Süper Lig'de 11. hafta hakemleri belli oldu!
TFF, "Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi." noutla birlikte hakemleri açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı.
TFF tarafından yapılan açıklamada, "Yapay Zekayla Geliştirilmiş Dijital Atama yöntemiyle Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler belirlendi." denildi.
Fenerbahçe'nin Başakşehir ile oynayacağı maçta Zorbay Küçük görev alacak.
Trabzonspor'un Sivaspor ile karşılaşacağı maçta Abdulkadir Bitigen, Galatasaray'ın Alanyaspor ile mücadelesinde Ali Palabıyık, Hatayspor'un Beşiktaş ile oynayacağı maçta ise Kadir Sağlam görev alacak.
İşte 11. haftanın hakemleri
21 Ekim Cuma
22.00 Antalyaspor - İstanbulspor: Ümit Öztürk
22 Ekim Cumartesi
14.30 Ümraniyespor - Karagümrük: Mert Güzenge
17.00 Trabzonspor - Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Fenerbahçe - Başakşehir: Zorbay Küçük
23 Ekim Pazar
14.30 Kasımpaşa - Kayserispor: M. Kürşad Filiz
17.00 Adana Demirspor - Konyaspor: Hüseyin Göçek
20.00 Galatasaray - Alanyaspor: Ali Palabıyık
24 Ekim Pazartesi
20.00 Giresunspor - Ankaragücü: Suat Arslanboğa
20.00 Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam
Video Haberler
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
- Kışlık peynirler tezgahlardaki yerini aldı
- 4 dakikada hastaneye yetiştirdi
- Çocukları gibi seviyor
- AFAD gönüllüleri, bu kez eğitim için kolları sıvadı
- Misinaya takılan Sakarmeke kuşu kurtarıldı
- Hedef uçak 'Şimşek', süpersonik uçağa dönüştürülecek
- Gökdelenler arasında otlayan hayvanlar
- 25 milyonluk servet, araç mezarlığında çürüyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Başbakanlığa çok gizli mektup!
- 'Korkaksın; bu akşam gelemeyeceksin...'
- 'Saray'ı rahatsız edecek sürpriz isimler...'
- Kahkahalar, alkışlar, ıslıklar, çığlıklar!
- Karalar'dan deprem yaratan iddia
- Bekir Bozdağ kendini böyle savundu
- Son ankette AKP'ye kötü haber!
- Erdoğan hakkında da konuşmuş
- Şikayetler yaz döneminde yüzde 715 arttı!
- Baş: Dişlerimi sıkıyorum, isyan ediyorum