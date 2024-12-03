Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının VAR kayıtlarını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının VAR kayıtlarını açıkladı.
Etiketler: #TFF #VAR Kayıtları #MHK
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