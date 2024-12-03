Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının VAR kayıtlarını açıkladı.

Süper Lig'de 14. haftanın VAR kayıtları açıklandı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.12.2024 - 20:05

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasının VAR kayıtlarını açıkladı.


Etiketler: #TFF #VAR Kayıtları #MHK
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