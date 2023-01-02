Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı

02 Ocak 2023 Pazartesi, 13:23

Spor Toto Süper Lig'de 17'nci hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. 17'nci haftada oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler de belli oldu.

Süper Lig'in 17'nci haftasındaki maç programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN

17.00 Ümraniyespor - Hatayspor: Hüseyin Göçek

20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe: Kadir Sağlam

ÇARŞAMBA

17.00 Kasımpaşa - Alanyaspor

17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

20.00 Konyaspor - Sivasspor: Ümit Öztürk

20.00 Galatasaray - Ankaragücü: Zorbay Küçük

PERŞEMBE

17.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Başakşehir FK: Abdulkadir Bitigen

20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor: Mete Kalkavan

20.00 Trabzonspor - Giresunspor: Ali Palabıyık