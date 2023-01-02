Süper Lig'de 17'nci haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'de 17'nci haftada görev yapacak hakemler belli oldu.
Spor Toto Süper Lig'de 17'nci hafta yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak. 17'nci haftada oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler de belli oldu.
Süper Lig'in 17'nci haftasındaki maç programı ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN
17.00 Ümraniyespor - Hatayspor: Hüseyin Göçek
20.00 Fraport TAV Antalyaspor - Fenerbahçe: Kadir Sağlam
ÇARŞAMBA
17.00 Kasımpaşa - Alanyaspor
17.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
20.00 Konyaspor - Sivasspor: Ümit Öztürk
20.00 Galatasaray - Ankaragücü: Zorbay Küçük
PERŞEMBE
17.00 Gaziantep Futbol Kulübü - Başakşehir FK: Abdulkadir Bitigen
20.00 Adana Demirspor - İstanbulspor: Mete Kalkavan
20.00 Trabzonspor - Giresunspor: Ali Palabıyık
En Çok Okunan Haberler
-
- İmamoğlu kavgası başka bir yere gidiyor
- Sinan Ateş'in ailesinden açıklama
- MHP'de Sinan Ateş istifaları
- Büyük ikramiye isabet eden bileti satan bayii konuştu
- 'Sinan Ateş cinayeti siyasi, katilleri firarda'
- Baykallar meselesi, AKP’ye geçiş mi?
- AKP'den erken seçim açıklaması
- e-Devlet'te yeni dönem
- Emekçinin gözü enflasyonda
- Feci kaza! Bir aile yok oldu