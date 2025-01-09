Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2025 - 20:09

Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 19. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

Beşiktaş - Bodrum FK / Mehmet Türkmen

Trabzonspor - Antalyaspor / Cihan Aydın

Başakşehir - Galatasaray / Atilla Karaoğlan

Konyaspor - Fenerbahçe  / Direnç Tonusluoğlu

19. haftada düdük çalacak hakemler şu şekilde: 


Etiketler: #merkez hakem kurulu #hakem #Trendyol Süper Lig
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler