Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'de 19. haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
Beşiktaş - Bodrum FK / Mehmet Türkmen
Trabzonspor - Antalyaspor / Cihan Aydın
Başakşehir - Galatasaray / Atilla Karaoğlan
Konyaspor - Fenerbahçe / Direnç Tonusluoğlu
19. haftada düdük çalacak hakemler şu şekilde:
Etiketler: #merkez hakem kurulu #hakem #Trendyol Süper Lig
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