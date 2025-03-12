Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı.

Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 12.03.2025 - 19:08

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu.

Galatasaray - Antalyaspor maçını Ozan Ergün,

Tümosan Konyaspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan,

Başakşehir - Trabzonspor maçını Mehmet Türkmen

Fenerbahçe - Samsunspor maçını Cihan Aydın yönetecek.

İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ


Etiketler: #Trendyol Süper Lig #hakem #merkez hakem kurulu
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