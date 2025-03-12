Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu
Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri açıklandı.
Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu.
Galatasaray - Antalyaspor maçını Ozan Ergün,
Tümosan Konyaspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan,
Başakşehir - Trabzonspor maçını Mehmet Türkmen
Fenerbahçe - Samsunspor maçını Cihan Aydın yönetecek.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ
Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi. pic.twitter.com/7KMCNBIrcT— Merkez Hakem Kurulu (@MHK_Resmi) March 12, 2025
Etiketler: #Trendyol Süper Lig #hakem #merkez hakem kurulu
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