Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.04.2023 - 12:29
Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.

İşte haftanın hakemleri;

- Ümraniyespor-Beşiktaş: Cihan Aydın

- Galatasaray-Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan

- Fenerbahçe-İstanbulspor: Kadir Sağlam

- Kasımpaşa - Konyaspor: Yasin Kol

- Adana Demirspor - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

- Giresunspor - Başakşehir: Zorbay Küçük

- Antalyaspor - Sivasspor: Abdulkadir Bitigen


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