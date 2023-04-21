Süper Lig'de 31. haftanın hakemleri belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu.
İşte haftanın hakemleri;
- Ümraniyespor-Beşiktaş: Cihan Aydın
- Galatasaray-Fatih Karagümrük: Volkan Bayarslan
- Fenerbahçe-İstanbulspor: Kadir Sağlam
- Kasımpaşa - Konyaspor: Yasin Kol
- Adana Demirspor - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
- Giresunspor - Başakşehir: Zorbay Küçük
- Antalyaspor - Sivasspor: Abdulkadir Bitigen
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