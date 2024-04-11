Süper Lig'de 32. haftanın hakemleri açıklandı!
Süper Lig'de 32. hafta maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
Süper Lig'de 32. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.
İşte haftanın hakemleri:
Trabzonspor - Sivasspor: Ümit Öztürk
Kasımpaşa - Konyaspor: Zorbay Küçük
Ankaragücü - Gaziantep FK: Ali Şansalan
Adana Demirspor - Kayserispor: Mehmet Türkmen
Beşiktaş - Samsunspor: Direnç Tonusluoğlu
Pendikspor - Başakşehir: Halil Umut Meler
Rizespor - Antalyaspor: Emre Kargın
Hatayspor - İstanbulspor: Mert Güzenge
Fatih Karagümrük - Fenerbahçe: Tugay Kaan Numanoğlu
Alanyaspor - Galatasaray: Cihan Aydın
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