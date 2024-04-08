Göztepe adım adım Süper Lig yolunda!

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Göztepe evinde Erzurumspor'u 3-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.04.2024 - 23:13
Göztepe adım adım Süper Lig yolunda!
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TFF 1. Lig'in 29. haftasında Stanimir Stoilov'un ekibi Göztepe ile Hakan Kutlu'nun yönetimindeki Erzurumspor karşı karşıya geldi.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Göztepe 3-0 kazanırken Göztepe'nin ilk golünü maçın 20. saniyesinde Romulo kaydetti. İzmir ekibinin diğer gollerini ise 71. dakikada yine Romulo ve 76. dakikada Mustafa Yumlu kendi ağlarına gönderdi.

Erzurumspor'da maçın 59. dakikasında direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan Celal Hanalp takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte puanını 59'a yükselten Göztepe 2. sıradaki yerini korurken, 40 puanlı Erzurumspor 10. sırada kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Göztepe deplasmanda Tuzlaspor'a konuk olurken, Erzurumspor evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak.


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