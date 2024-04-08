TFF seçim kararı almıştı: Süper Lig ekiplerinden karşı hamle!

Süper Lig kulüpleri, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için imza toplamaya başladı.

AA
Yayınlanma: 08.04.2024 - 15:24
TFF seçim kararı almıştı: Süper Lig ekiplerinden karşı hamle!
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Süper Lig kulüplerinden, TFF'nin seçim kararına karşı hamle geldi. 

Kulüpler Birliği Vakfının Maslak'taki ofisinde bir araya gelen kulüp temsilcileri, noter onaylı imzalarını veriyor.

Bazı kulüp temsilcilerinin de imzalarını bulundukları kentlerden verecekleri bildirildi.

Delegelerin yüzde 40'ının noterden imzasının toplanması halinde TFF Yönetim Kurulunun statüye göre bir ay içinde olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi gerekiyor.

Federasyonun seçime gitmemesi durumunda oy kullanan delegelerin konuyu FIFA'ya taşıma hakları bulunuyor.


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