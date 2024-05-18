Süper Lig'de 4 maça yabancı VAR hakemi

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak maçlarda görev yapacak VAR hakemleri açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.05.2024 - 12:44
Süper Lig'de 4 maça yabancı VAR hakemi
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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 37. haftasında bugün oynanacak 7 maçın VAR hakemlerini duyurdu.

Federasyonunun internet sitesindeki bilgilere göre 4 maçta yabancı VAR hakemi görev alacak.

Süper Lig'deki 7 maç da 19.00'da başlayacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre bugünkü maçların VAR hakemleri şöyle:

Beşiktaş-Atakaş Hatayspor | Gustavo Correira

MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor | Brent Staessens

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa | Alper Ulusoy

Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor | Özgür Yankaya

Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük | Bram van Dreiescche

RAMS Başakşehir-Trabzonspor | Helder Malheiro

Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor | Serkan Tokat


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