Süper Lig'de 4 maça yabancı VAR hakemi

Yayınlanma: 18.05.2024 - 12:44

Güncelleme: 18.05.2024 - 12:44

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 37. haftasında bugün oynanacak 7 maçın VAR hakemlerini duyurdu.

Federasyonunun internet sitesindeki bilgilere göre 4 maçta yabancı VAR hakemi görev alacak.

Süper Lig'deki 7 maç da 19.00'da başlayacak.

TFF'den yapılan açıklamaya göre bugünkü maçların VAR hakemleri şöyle:

Beşiktaş-Atakaş Hatayspor | Gustavo Correira

MKE Ankaragücü-Siltaş Yapı Pendikspor | Brent Staessens

Çaykur Rizespor-Kasımpaşa | Alper Ulusoy

Yılport Samsunspor-Corendon Alanyaspor | Özgür Yankaya

Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük | Bram van Dreiescche

RAMS Başakşehir-Trabzonspor | Helder Malheiro

Mondihome Kayserispor-TÜMOSAN Konyaspor | Serkan Tokat