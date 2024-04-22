Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Ankaragücü, Kayserispor ve Gaziantep FK, PFDK'ye sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş, Galatasaray, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor, Trabzonspor ve Gaziantep FK çeşitli nedenlerden dolayı disipline gönderildi.
Öte yandan Yukatel Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz'ın da talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verildi.
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