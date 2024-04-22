Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Ankaragücü, Kayserispor ve Gaziantep FK, PFDK'ye sevk edildi.

AA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 21:18
Süper Lig'de 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Abone Ol google-news

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Beşiktaş, Galatasaray, MKE Ankaragücü, Mondihome Kayserispor, Trabzonspor ve Gaziantep FK çeşitli nedenlerden dolayı disipline gönderildi.

Öte yandan Yukatel Adana Demirspor Kulübü Başkanı Metin Korkmaz'ın da talimatlara aykırı hareket gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevkine karar verildi.


PFDK haberleri TFF haberleri Trendyol Süper Lig haberleri

İlgili Haberler

PFDK'den Süper Lig ekibine bir garip ceza: 'Stadyumu ve tesisi olmayan kulübümüz...'

PFDK'den Süper Lig ekibine bir garip ceza: 'Stadyumu ve tesisi olmayan kulübümüz...'
Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi
PFDK'dan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a para cezası!

PFDK'dan Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'a para cezası!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Hollanda’daki 400 yıllık Türk köyü: Turkeye

Hollanda’daki 400 yıllık Türk köyü: Turkeye
Kazada ölen astsubayın vasiyeti ortaya çıktı: ‘Ölürsem cenazemi…’

Kazada ölen astsubayın vasiyeti ortaya çıktı: ‘Ölürsem cenazemi…’
Zekasıyla çekici olan 4 burç: Kıvrak zekalarıyla herkesi etkileri altına alabilirler...

Zekasıyla çekici olan 4 burç: Kıvrak zekalarıyla herkesi etkileri altına alabilirler...
Kelly Osbourne’un 40 kilo verme hikayesi: Zayıflama ilacı iddialarını yalanladı

Kelly Osbourne’un 40 kilo verme hikayesi: Zayıflama ilacı iddialarını yalanladı
İspanyol ekibe kiralanmıştı: Miguel Crespo'dan Fenerbahçe açıklaması!

İspanyol ekibe kiralanmıştı: Miguel Crespo'dan Fenerbahçe açıklaması!
NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi

NOW’un favori dizilerindendi! Final kararı verildi
'Çürümüş bir takım var' demişti: Rıza Çalımbay'dan Samet Aybaba'nın sözlerine tepki!

'Çürümüş bir takım var' demişti: Rıza Çalımbay'dan Samet Aybaba'nın sözlerine tepki!
Avukatlar sokağa çıkıyor

Avukatlar sokağa çıkıyor