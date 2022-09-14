Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de 7. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
16 Eylül Cuma:
20.00 Galatasaray-Arabam.com Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
20.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor: Çağdaş Altay
17 Eylül Cumartesi:
17.00 HangiKredi Ümraniyespor-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor: Ali Palabıyık
20.00 İstanbulspor-Beşiktaş: Zorbay Küçük
18 Eylül Pazar:
17.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Mete Kalkavan
17.00 Medipol Başakşehir-VavaCars Fatih Karagümrük: Bahattin Şimşek
20.00 MKE Ankaragücü-Demir Grup Sivasspor: Sarper Barış Saka
20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Hüseyin Göçek
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