Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Giresunspor yenişemedi!

10 Eylül 2022 Cumartesi, 22:03

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük ile Giresunspor, karşı karşıya geldi. Atatük Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın 74. dakikasında Giresunspor penaltı kazandı ve topun başına Rijad Bajic geçti. Bajic'in penaltı vuruşunu kaleci Viviano çıkardı ancak 28 yaşındaki golcü dönen topu tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Fatih Karagümrük bu gole Mbaye Diagne'nin uzatma dakikalarında attığı golle karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 5, Giresunspor 7 puana yükseldi.

Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Giresunspor da Alanyaspor deplasmanına gidecek.