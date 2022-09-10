Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Giresunspor yenişemedi!
Süper Lig'de Fatih Karagümrük, kendi sahasında ağırladığı Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fatih Karagümrük ile Giresunspor, karşı karşıya geldi. Atatük Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.
Karşılaşmanın 74. dakikasında Giresunspor penaltı kazandı ve topun başına Rijad Bajic geçti. Bajic'in penaltı vuruşunu kaleci Viviano çıkardı ancak 28 yaşındaki golcü dönen topu tamamladı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Fatih Karagümrük bu gole Mbaye Diagne'nin uzatma dakikalarında attığı golle karşılık verdi.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük 5, Giresunspor 7 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak. Giresunspor da Alanyaspor deplasmanına gidecek.
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