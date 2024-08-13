Süper Lig'de 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü PFDK'ya sevk etti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Adana Demirspor, Net Global Sivasspor, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK farklı gerekçelerle disipline verildi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor, Kocaelispor, Boluspor, Fatih Karagümrük, Amed Sportif Faaliyetler ve Ahlatcı Çorum FK de PFDK'ye gönderildi.
Hukuk Müşavirliği ayrıca İkas Eyüpspor Antrenörü Arda Turan, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ile Boluspor Kulübü idarecisi Mahmut Çimender'i disipline sevk etti.
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