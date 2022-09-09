Süper Lig'de transfer dönemi sona eriyor: İşte en pahalı isimler...

Kulüplerin transferlerle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) şu ana kadar yaptığı bildirimlere göre Uruguaylı futbolcu Torreira, Türk asıllı Avusturyalı oyuncu Yusuf Demir ve Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, yaz transfer döneminin en pahalı isimleri olarak dikkat çekti.