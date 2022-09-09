Süper Lig takımlarının transferlerinin yaş ortalaması 26 oldu
Spor Toto Süper Lig takımlarının yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncuların yaş ortalaması 26 oldu.
Spor Toto Süper Lig takımlarının yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncuların yaş ortalaması 26 oldu.
Ligde mücadele eden 19 kulübün 18'i toplam 237 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Sadece Yukatel Kayserispor, transfer tahtası kapalı olduğu için kiralıktan dönen veya geçen sezondan kadrosunda bulunan futbolcularla yola devam etti.
Kayseri temsilcisi haricinde diğer 18 kulüp, yurt içinden 100, yurt dışından ise 137 olmak üzere toplamda 237 futbolcuyu kadrolarına kattı.
Söz konusu transferlerin yaş ortalaması, 26 olarak gerçekleşti. Transfer yapan takımlar arasında en genç yaş ortalaması yakalayan takım Corendon Alanyaspor (24,38), en yüksek yaş ortalamasına sahip ekip ise (28,42) Fraport TAV Antalyaspor oldu.
Transfer sezonunun sona erdiği gece yarısına kadar yapılan açıklamalara göre kulüplerin birinci transfer ve tescil döneminde aldığı oyuncuların yaş ortalamaları şöyle:
EN YAŞLISI SERKAN KIRINTILI, EN GENCİ KHABULİANİ
Süper Lig kulüplerinin transferlerinde en yaşlı futbolcu 37 yaşındaki Serkan Kırıntılı oldu.
HangiKredi Ümraniyespor'un Alanyaspor'dan kadrosuna kattığı Serkan, 37 yıl 6 ay 25 gün ile en tecrübeli oyuncu olarak dikkat çekti.
Bu yaz yapılan en genç transfer ise Adana Demirspor'un Gürcistan'ın Telavi takımından aldığı Giorgi Khabuliani (18 yıl 5 ay 14) olarak kayıtlara geçti.
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